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Краса — страшна сила: Надя Дорофєєва змінила зовнішність і злякалася свого відображення

13:26 3 жовтня 2021
Надя Дорофєєва

Відома співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно вирішила привернути увагу до свого першого сольного концерту фотографією з задертою спідницею, злякалася, побачивши себе в дзеркалі. Про це вона написала в Instagram.

«Прокинулася вранці, зайшла у ванну і злякалася! Ох, точно, я ж вчора пофарбувалася! Взагалі будь-які експерименти в зовнішності для мене стрес. Здавалося б, стільки образів, зйомок і т.д. Але на ділі кожен прибраний мілліметрик кінчиків волосся дає мені відчуття кардинальних змін)) Тому я місяцями ходжу, обмірковую, гортаю фото і приміряю подумки образи», — написала співачка.

Шанувальники стали жваво коментувати нову зовнішність Дорофєєвої.

«Головне не зовнішність, а душа», «Тобі дуже йде», «Я не знаю з чим це пов'язано, але мені будь-яка Надя подобається», «Надя, тобі дуже підходить цей колір, кайф!» — пишуть вони.

Як писали «ФАКТИ», в серпні в Скадовську під час фестивалю «Чорноморські Ігри» MONATIK носив Надю Дорофєєву на руках.

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