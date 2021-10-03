Зірку «Моєї прекрасної няні» терміново шпиталізували з коронавірусом

Відому російську акторку Ольгу Прокоф'єву, яка знімалася разом з Анастасією Заворотнюк у серіалі «Моя прекрасна няня», шпиталізували з COVID-19. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«58-річна зірка серіалів „Діти Арбата“ і „Моя прекрасна няня“ нещодавно повернулася в Москву з Краснодара. 28 вересня поскаржилася на слабкість і кашель, ПЛР-тест показав позитивний результат. Ользі прописали лікування вдома, але ліки і вітаміни не допомагали. Акторці ставало гірше, і вона викликала швидку допомогу. При надходженні в стаціонар їй діагностували середньотяжку форму ковіду на тлі ослабленого дихання з хрипами. Однак результати КТ органів грудної клітини більш сприятливі — інфекція легкого ступеня», — йдеться в повідомленні.

Прокоф'єва народилася 20 червня 1963 року в місті Одинцово (Московська область). У 1985 році закінчила ДІТМ (курс Андрія Гончарова і Марка Захарова). З 1985 року — акторка театру ім. В. Маяковського. Стала відомою після виконання однієї з головних ролей в популярному ситкомі «Моя прекрасна няня» (2004−2008 рр.). У 2007−2009 роках вела програму «Домашні казки» на телеканалі «Домашній». У 2017 році стала однією з співведучих програми «Суботній вечір» на телеканалі «Росія-1». У 2020 році стала постійною учасницею телегри «П'ятеро на одного».

Як писали «ФАКТИ», влітку через COVID-19 був ушпиталений радянський і російський актор, заслужений артист РРФСР і народний артист РФ Володимир Стєклов.

Фото: vsyo-obovsyom.ru

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