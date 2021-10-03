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«Скромно стояв з зошитом в руках»: Разін розповів, як в розпал популярності його обдурив Данилко

15:12 3 жовтня 2021
Андрій Разін

Відомий російський продюсер Андрій Разін, якого занесено до бази «Миротворця» як особу, що спокусилась на суверенітет і територіальну цілісність України, привітав українського шоумена Андрія Данилка з днем народження і розповів, як той, прикинувшись журналістом, взяв у нього інтерв'ю. Про це він написав у Instagram.

«Наша перша зустріч з ним відбулася дуже давно, коли Андрій навчався в кулінарному технікумі. Він прийшов на пресконференцію в місті Полтаві разом з 30 журналістами, з яких інтерв'ю я дав саме Андрію, який скромно стояв з зошитом в руках. Всі здивувалися, адже на цій пресконференції були кореспонденти провідних радянських газет. Пізніше я дізнався, що він не був журналістом. Проте, можливо саме це інтерв'ю вплинуло на вибір його професії і він, приїхавши в Москву, зробив блискучу кар'єру артиста. Я цьому дуже радий», — написав Разін.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно стало відомо, що Андрій Разін, який стояв біля витоків групи «Ласковый май», збирається в шостий раз одружитися. Обраницею 57-річного артиста стала українка Ольга з Краматорська.

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