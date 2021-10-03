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«Дуже-дуже боляче»: в сім'ї Аліни Гросу сталося горе

19:48 3 жовтня 2021
Гросу

В родині Аліни Гросу сталося горе — померла бабуся співачки Клавдія Іванівна. Про це артистка повідомила в Instagram.

Бабуся виховувала Аліну з дев'яти днів. Співачці боляче втрачати рідну людину.

«Дуже-дуже боляче … померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Кавані — так я її в дитинстві називала … людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати й залишила неймовірний слід у моєму серці. Буду пам'ятати завжди», — написала Гросу й опублікувала кілька фото з улюбленою бабусею.

Під постом співачки з'явилися слова співчуття й підтримки.

У 26-річної Аліни Гросу є маленький брат, якому лише 4 роки. Співачка дуже зворушливо ставиться до Михайлика.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу випустила нову версію свого хіта «Бджілка», з яким у п'ятирічному віці починала свою сольну кар'єру.

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