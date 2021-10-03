«Станеться біда»: Азізу, яка мріє про дитину, попередили, що вона може повторити долю Жанни Фріске

57-річну співачку Азізу, яка нещодавно вперше вийшла заміж й задумалася про дитину, ясновидиця Мирослава Коллавіні попередила, що навіть якщо їй вдасться виносити плід, то з нею трапиться біда, передає «ЕГ».

За словами провидиці, дитина народиться, але сама Азіза може повторити долю Жанни Фріске й померти.

На думку Коллавіні, сурогатна мати для Азізи набагато краще. В цьому випадку руйнівна карма не наздожене ні дитини, ні матері. Але сурогатну матір необхідно дуже ретельно вибрати. Вона повинна бути з ідеальною кармою.

Але співачка хоче виносити майбутню дитину сама. Вона уточнює, що східні жінки рано починають сексуальне життя й пізно закінчують. Вона готова до таких випробувань.

Мирослава Коллавіні помітила, що Азіза — енергетично дуже сильна людина, вона — непроста. Якщо вона буде сама виношувати дитину, то станеться запуск всіх програм, включаючи родові прокляття, гріхи минулих життів, які вб'ють Азізу.

За її словами, на співачці величезної сили прокляття, які передалися їй з боку її родичів по лінії батька, і особисто їй через трагедію з Ігорем Тальковим.

Нагадаємо, Азіза вже звернулася до Наташі Корольової з проханням допомогти їй з біоматеріалом. Кандидатуру артистка вибрала не випадково. Відомо, що Корольова вже подарувала свою яйцеклітину другу — бізнесмену з США.





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