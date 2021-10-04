Заганяла бідного Потапа: Каменських влаштувала змагання з чоловіком під час ранкової пробіжки

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно перетворювалася на блондинку, показала, як їй вдається тримати себе у формі.

У сторіз в Instаgram вона опублікувала відео з пробіжки, на яку змогла витягнути свого благовірного Потапа.

Виявляється, вранці подружжя вирушає бігати незважаючи на заморозки на грунті та у повітрі.

При цьому Настя та Потап, схоже, змагаються — хто з них швидше добіжить до будинку сусіда, телеведучого Юрія Горбунова.

І перемагає у ньому, як можна зрозуміти з відео, Настя: незважаючи на селф-стик, вона випереджає чоловіка на кілька кроків, і той ледь встигає за схудлою дружиною.

Деяким фоловерам навіть стало шкода репера: на фанатських сторінках вони пишуть, що не можна чоловікові у розквіті сил так навантажувати свій організм, і що потрібно збільшувати навантаження поступово.

Сама ж Каменських після пробіжки відчула себе просто чудово, що і поспішила продемонструвати у своєму акаунті, опублікувавши «бойове» фото.

Тому залишається сподіватися, що Потап поступово підтягнеться до спортивного рівня дружини, і на наступних відео буде на рівних бігти з нею ранковим селищем.

Нагадаємо, що нещодавно продюсер розповів, які чутки ходять про нього і про його дружину. За словами Олексія Потапенка, він одного разу наткнувся на каталог зі списком «елітних повій», серед яких була і «одеситка» Настя Каменських. А про нього самого писали, що він — «депутатський синок».

Фото зі сторінки Насті Каменських у соціальних мережах.

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