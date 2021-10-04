Після розставання з найбагатшою людиною e світі співачка Граймс захопилася читанням Карла Маркса
Ексцентрична канадська співачка Граймс після розриву з Ілоном Маском, визнаним недавно найбагатшою людиною у світі, вийшла на публіку в незвичайному вигляді.
33-річна зірка, одягнена в екстравагантний наряд в стилі фантастичних фільмів, пройшлася вулицями Лос-Анджелеса з книгою в руках. Вона захоплено читала прямо на ходу «Маніфест комуністичної партії» авторства Карла Маркса та Фрідріха Енгельса. Фото розійшлися по соцмережах, породивши безліч мемів.
Після цього у себе в Instagram Граймс заявила, що хотіла таким чином потролити папараці, які слідують за нею по п'ятах після оголошення про розлучення з Маском. Їй хотілося, щоб імена Ілона Маска і критика капіталізму Карла Маркса прозвучали в одному заголовку — і вона цього домоглася.
Тим часом Граймс, повідомила, що все ще живе з E (мабуть, маючи на увазі Ілона — Elon). І уточнила, що не є комуністкою, хоча в роботі Маркса та Енгельса є кілька «дуже розумних ідей».
Раніше «ФАКТИ» писали, що Граймс пошматувала собі спину «інопланетними шрамами».
фото Instagram234
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter