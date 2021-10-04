Після розставання з найбагатшою людиною e світі співачка Граймс захопилася читанням Карла Маркса

Ексцентрична канадська співачка Граймс після розриву з Ілоном Маском, визнаним недавно найбагатшою людиною у світі, вийшла на публіку в незвичайному вигляді.

33-річна зірка, одягнена в екстравагантний наряд в стилі фантастичних фільмів, пройшлася вулицями Лос-Анджелеса з книгою в руках. Вона захоплено читала прямо на ходу «Маніфест комуністичної партії» авторства Карла Маркса та Фрідріха Енгельса. Фото розійшлися по соцмережах, породивши безліч мемів.

Після цього у себе в Instagram Граймс заявила, що хотіла таким чином потролити папараці, які слідують за нею по п'ятах після оголошення про розлучення з Маском. Їй хотілося, щоб імена Ілона Маска і критика капіталізму Карла Маркса прозвучали в одному заголовку — і вона цього домоглася.

Тим часом Граймс, повідомила, що все ще живе з E (мабуть, маючи на увазі Ілона — Elon). І уточнила, що не є комуністкою, хоча в роботі Маркса та Енгельса є кілька «дуже розумних ідей».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Граймс пошматувала собі спину «інопланетними шрамами».

фото Instagram

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