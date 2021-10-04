Прилучний зважився? «Татусева донька» Карпович зачарувала шанувальників знімком у сукні нареченої
35-річна зірка серіалу «Татусеві доньки» Мирослава Карпович, у якій роман з актором Павлом Прилучний, і яка нещодавно продемонструвала обручку, схожу на ту, що дарують на заручини, «вигуляла» ніжну білу сукню. Вбрання дуже нагадує весільне.
У Instagram вона виклала кілька фото у легкій сукні, назвавши її «фейською», і зрадівши тому, що після «поїздів, літаків, треників та кросівок» може себе відчути «витонченою и такою, яка літає». Вона застосувала спецефект, «запустивши» метеликів, що пурхали на її фото. Відео доповнили мерехтливі зірки.
Фоловери захоплювалися вбранням актриси, деякі з них зауважували, що сукня нагадує вінчальну.
Нагадаємо, що російський актор Павло Прилучний заявив, що нова кохана Мирослава Карпович робить його по-справжньому щасливим. Його шлюб з Агатою Муценіеце, з якою вони виховували двох дітей, розпався.
Фото Мирослави Капович із соціальних мереж.240
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter