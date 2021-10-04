«Так, я мати, і я вмію танцювати»: доньку Пугачової розкритикували за «занадто легковажне» вбрання

В мережі з'явилося архівне відео, зняте Максимом Галкіним кілька років тому в Баку на фестивалі «Жара», на якому мама трьох дітей Крістіна Орбакайте танцює з молодшим сином Дені.

У ролику Байсаров-молодший ні в чому не поступається зоряній матусі на танцювальному майданчику, активно рухаючись під ритмічну музику. Як можна зрозуміти, онук Алли Борисівни успадкував від іменитої матері не тільки білявий відтінок волосся, але й артистизм. Хоча на відміну від брата Микити Преснякова — Дені тримається від світу шоу-бізнесу на віддалі.

«Так, я мати! І я вмію танцювати», — саме під трек з такими слова співачка танцювала з сином на майданчику.

І якщо танець не викликав у коментаторів ніякої критики, то зовнішній вигляд Крістіни Орбакайте доставив хейтерам задоволення позлословити.

Річ у тому, що одягнена співачка була в пильно-рожеву сукню-комбінацію з мерехтливими паєтками в формі луски, яка ідеально підкреслювала її струнку фігуру та витончену талію.

«Ось так вирядилася, але ж їй не 18 років», «Виглядає як дешева річ», «Не могла груди й ноги прикрити» — приблизно такі думки висловлювали хейтери у коментарях на сайті, де з'явилося відео.

Правда, компліментів було набагато більше. Фанати артистки відзначали, що для своїх років мама трьох дітей виглядає просто чудово.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому Крістіна Орбакайте виглядає не зовсім стрункою. У співачки явно проглядається невеликий животик. Відразу ж пішли чутки, що старша донька Пугачової очікує поповнення в родині.

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