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«Час зупинитися»: шанувальники не впізнали Ані Лорак, яка змінилася

15:10 4 жовтня 2021
Ані Лорак

Співачка Ані Лорак, яка відзначила нещодавно 43-річчя, виглядає просто приголомшливо завдяки тому, що багато займається спортом, дотримується дієт, і, як виявилося, вдається до різних б'юті-процедур, а також щосили використовує фотошоп.

Так, напередодні вона продемонструвала свої форми у всій красі, примірявши міні-плаття оливкового кольору. Вбрання вигідно підкреслило тонку талію, апетитні стегна та пишний бюст зірки. «Карусель» фото вона виклала в Instagram і запропонувала фоловерам сказати, який з «луків» їм більше сподобався.

При цьому фоловери відреагували на пост неоднозначно. Багатьох захопив образ артистки.

«Афродіта»; «Неймовірна красуня. Тіло просто бомба»; «Ви як ніби молодіє з роками»; «Найбільш ідеальна у світі фігура»; «Така талія, просто чудо»; «Пісочний годинник»; «Дуже еротично виглядаєте в цій сукні», — висловилися шанувальники.

Але інші фоловери вважають, що на знімках Ані виглядає дуже неприродно.

«Стала гумовою лялькою. Втратила свою індивідуальність»; «Взагалі не впізнати вже»; «Навіщо ви це з собою зробили. Була така красуня, а стала як всі»; «Змінилася до невпізнання»; «Ніби лялька з секс-шопу»; «Пластикове особа»; «Як персонаж гри комп'ютерної, нежива», — написали вони.

При цьому деякі шанувальники порадили співачці припинити спотворювати себе, тому що зараз вона виглядає дивовижно, але постійні процедури можуть призвести до непередбачуваного результату.

Раніше співачка показала, як з днем народження її привітали вдома. Вона виклала у мережу фотографію, на якій позує поруч з величезним тортом рожевого кольору.

Фото Ані Лорак із соціальних мереж.

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