Схуд на 12 кг: Фагот прокоментував виліт з «Танців з зірками»

Лідер гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, який залишив «Танці з зірками» після п'ятого ефіру, вперше прокоментував свій виліт. У прямому ефірі шоу він обмежився лише селфі з колегами, а наступного дня висловився в Інстаграм.

За словами артиста, він не засмучений і радий тому, що за п'ять тижнів вивчив п'ять нових танців і скинув 12 кілограмів.

«Відчуваю себе чудово, чого і всім бажаю», — написав Фагот. Він також подякував своїй партнерці Катерині Тришиній за терпіння і пообіцяв, що «далі буде …».

Нагадаємо, Фагот двічі потрапляв в зону ризику. У п'ятому ефірі за результатами голосування журі та телеглядачів він виявився в низу турнірної таблиці. Раніше музикант вже брав участь в «Танцях», але й тоді він не дійшов до фіналу.

Після п'ятого ефіру заговорили про роман між Олександрою Зарицькою та її партнером Юрієм Мєшковим. Танцівник зізнався в почуттях до співачки.

фото Instagram.com/fahot

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