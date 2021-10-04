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Стиліст серіалу «Бріджертон» помер від ковіду — через два тижні після вручення йому премії «Еммі»

16:36 4 жовтня 2021
Марк Пілчер

Від коронавірусу у віці 53 років помер відомий британський стиліст Марк Пілчер, який 19 вересня цього став володарем престижної премії «Еммі» за свою роботу у популярному американському телесеріалі Netflix «Бріджертони». Про це повідомляє видання Daily Mail.

Дія серіалу відбувається в альтернативному Лондоні епохи Регентства. Пілчер був відповідальним за макіяж і зачіски персонажів. У лютневому інтерв'ю журналу Vogue Марк розповів, що спочатку досліджував картини та книги того історичного періоду, а потім додав свій погляд на зовнішній вигляд героїв, «використовуючи вплив інших періодів і старих голлівудських фільмів».

Кадр з серіалу "Бріджертон"

Пілчер працював також в серіалі «Абатство Даунтон», а також у фільмах «Дві королеви», «Красуня та чудовисько» і «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження».

Раніше «ФАКТИ» писали, що у 48 років від коронавірусу помер вірменський співак Айко, який виступав на «Євробаченні».

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