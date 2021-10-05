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Був п'яний, брехав і погрожував: зірка серіалу «Пес» потрапив в гучний скандал

9:54 5 жовтня 2021
михайло Жонін

Український актор Михайло Жонін (відомий за головною роллю в серіалі «Пес») 3 жовтня потрапив у ДТП. У знімальної групи Новини Live, яка приїхала на місце події, склалося враження, що актор перебував в автомобілі п'яним. У всякому разі з журналістами Жонін поводився розв'язно, вживав нецензурну лексику і погрожував неприємностями.

Громадська організація «Автопатруль Майдан», яка першою повідомила про ДТП, стверджує, що Михайло Жонін був пасажиром автомобіля. У журналіста Олексія Павловського з цього приводу інша думка.

Відео містить нецензурну лайку 18+

Аварія трапилася на вулиці Микільсько-Слобідській. Водій «Фольксвагена» не впорався з керуванням і зачепив припарковані «Субару» і «Мерседес». Оформленням ДТП займалася патрульна поліція Дніпровського району Києва.

Фото mikhailzhonin / Instagram

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