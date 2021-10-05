Євгеній Кошовий про істерики дочки, будинок в Греції та вихід із «Кварталу»

Зірка «Вечірнього Кварталу», комік Євгеній Кошовий у відвертому інтерв'ю телеведучому Анатолію Анатолічу розповів про непрості стосунки з дочкою-підлітком, поділився, на що збирає гроші, і чим планує зайнятися після виходу з «Кварталу».

За словами артиста, зараз вони переживають непростий період у стосунках з донькою-підлітком. Варя періодично влаштовує батькам істерики.

«Вона ходить до психолога, тому що іноді слова вже не допомагають і нерви у тебе самого здають. Ясна річ, що запустився процес статевого дозрівання, коли починаються істерики, і ти розумієш, що зараз щось буде. Якийсь стан у дівчинки не такий. Це все просто треба перетерпіти, пережити і прожити ще, як мінімум, років зо два», — поділився Кошовий.

Поки Євгеній багато часу присвячує роботі, більше вихованням дочок займається дружина Ксенія. Їй Кошовий не втомлюється освідчуватися в коханні і готується здійснити її мрію — купити будинок на березі моря в Греції.

«Мій кайф — це втілити мрію Ксенії, дружини. Вона хоче будинок в Греції на першій лінії. Тому я буду намагатися її виконати в першу чергу. Вона любить цю країну, а я люблю пожерти. Там дуже смачно. Ми ось були у відпустці в кінці червня, ох, всі ці морепродукти … Ну, а поки що будиночка в Греції ще немає. У мене поки є будинок в Київській області і квартира в Києві», — розповів Євгеній.

За словами артиста, він не планує все життя стрибати на сцені в «Кварталі». Після виходу з гумористичного проекту він мріє зніматися в кіно.

«Як закінчиться епопея з „Кварталом“? Адже не будеш же ти в 50−60 років так стрибати вже. Тому, треба кудись в Голлівуд», — сміючись, сказав Кошовий.



* Євген Кошовий з дружиною і дочками. фото Instagram.com/yalta_k

Раніше Євгеній Кошовий розповів, що його молодша дочка Серафима за прикладом старшої сестри вирішила стати співачкою.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, як Євгеній Кошовий відсвяткував свій день народження.

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