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Скромниця Настя Оруджова з «Жіночого Кварталу» оголила груди

22:17 5 жовтня 2021
Настя Оруджова

Акторка «Жіночого Кварталу» Анастасія Оруджова, яка покинула «Танці з зірками» через серйозну травму ноги, зважилася на сміливий вчинок. Артистка, що відрізнялася раніше скромністю, вперше оголила груди. Коротке провокаційне відео Настя опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. У ролику Оруджова позує голою на стільці, прикрившись простирадлом і закривши груди рукою.

«Зовсім скоро новий сезон „Жіночого Кварталу“. Буде гаряче. Як мінімум, у мене там згиналися обидва коліна, я вважаю, це сексі», — заінтригувала Оруджова.

Нагадаємо, Анастасія Оруджова через травму потрапила в лікарню, де їй була проведена операція на нозі. Артистку чекає тривала реабілітація. Але вона вже вийшла на сцену, взявши участь в зйомках нових випусків «Жіночого Кварталу». На сцені артистка з'явилася на милицях.


* Скріншот відео

Раніше відвертими фото поділилася акторка Анна Саліванчук. Так вона вирішила підтримати своїх підписниць.

фото Instagram.com/orudjova_nastya

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