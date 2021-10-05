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Шоу-бізнес

Був складний тиждень: батько Джамали переніс операцію

14:51 5 жовтня 2021
Джамала

Співачка Джамала, яка перетворилася на блондинку заради «Танців із зірками», розповіла про складний період в їхній родині. Річ у тім, що минулого тижня її батько переніс операцію. Артистка відвідала його в лікарні й показала фото. За словами співачки, їй було важко готувати новий танець всього за три дні, коли рідна людина перебуває в клініці. Але зараз вже все добре.

«Був дуже складний минулий тиждень. Татові зробили операцію», — написала в Інстаграм Джамала.

Батько підтримує зіркову дочку і похвалив її за вдалий номер. «Ти ж у мене не танцівниця, а професіоналка», — підбадьорював він Джамалу.

Нагадаємо, на паркеті Джамала виконала чуттєве танго.

Також стало відомо, що Джамала купила ділянку під Києвом і будує приватний будинок по сусідству з Монатіком і Дорофєєвою.

фото Instagram.com/jamalajaaa

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