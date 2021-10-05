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Шоу-бізнес

Зірковий Інста-детокс: як знаменитості пережили збій роботи соціальних мереж

16:26 5 жовтня 2021
Потап і Настя Каменських

Під час збою популярних соціальних мереж Instagram, Facebook і WhatsApp по всьому світу, зірки шоу-бізнесу, блогери та й просто залежні від всесвітньої павутини люди, пережили шок, стрес і тривогу. Адже для них це не просто розвага, а й важлива частина роботи, отримання прибутку.

Проте, знаменитості скористалися примусовим Інста-детоксом і провели час, спілкуючись з близькими не онлайн, а офлайн, приділяючи увагу не телефонам, а близьким людям.

Так, телеведуча Лілія Ребрик приготувала для чоловіка і дочок смачний пиріг.


* Фото Instagram.com/liliia.rebrik

А Оля Цибульська вважає, що «глюк» змусив всіх спілкуватися один з одним. «Ми говорили-переговорили з тими, за ким скучили», — говорить співачка.

Потап і Настя Каменських теж не особливо засмутилися. Вони з задоволенням провели час разом.

Дружина телеведучого Нікіти Добриніна, блогер Дарина Квіткова присвятила вечір створенню першого фотоальбому для їхнього маленького сина Лева. Молода мама вибирала знімки з сином і створювала сімейну історію в картинках. А потім до другої години ночі дивилися з чоловіком серіал.

«Холостячка» Злата Огнєвіч каже, що не стала засмучуватися, а зайнялася домашніми справами, які відкладала з різних причин. Єдине, що її засмутило, якби раптом зникли соцмережі, це неможливість спілкуватися з шанувальниками.

Молода мама MamaRika зізнається, що всю ніч не могла спати і зовсім не через те, що син не давав, а саме через збій Інстаграм. «Я навіть не хочу уявляти, що було б, якби соцмережі зникли зовсім», — каже співачка.

Втім, побоювання знаменитостей виявилися марними. Причина збою Мережі була знайдена і усунена.

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