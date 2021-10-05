«Нехай Мурат кусає лікті»: Ані Лорак оригінально відповіла на сніданок чоловіка-зрадника з коханою «на висоті»

Популярна українська співачка Ані Лорак вирішила відреагувати на недавній сніданок екс-чоловіка Мурата Налчаджиоглу і його нової коханої на платформі.

«Українська Дива» влаштувала собі сніданок прямо у висотному басейні в Дубаї — співачка позувала для Instagram у білому роздільному купальнику, притримуючи велику тацю з їжею. Теж білу. У центрі таці сидів великий плюшевий ведмідь.

«Любов до ближнього починається з любові до себе. Посилаю позитивний настрій і бажаю доброго ранку», — написала Кароліна.

Звичайно, такий сніданок виглядає набагато розкішніше, ніж «політ» Мурата з Лілією на платформі, тому й не варто дивуватися, що співачку засипали купою компліментів.

При цьому деякі фоловери навіть виявили бажання стати «ведмедем», який зображений на фото Ані.

Інші уїдливо зазначили, що поява Лорак на даху хмарочоса — ще один привід колишньому чоловіку пошкодувати, що він втратив таку красуню через свою нестриманість.

Нещодавно фоловери співачки оцінили її «лук» в обтягуючій оливковій сукні. Ані Лорак виклала у мережу кілька фото, запропонувавши шанувальникам визначити, який образ їм більше сподобався. Прихильники, як зазвичай, засипали її компліментами. Втім, були й ті, хто натякав, що співачці не варто сильно захоплюватися фотошопом.

Фото Ані Лорак із соціальних мереж.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter