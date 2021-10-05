«Щасливий як ніколи»: подруга Кіркорова розповіла про його новому романі

Король російської естради і фігурант бази «Миротворець» в Україні Філіп Кіркоров розлучився з подругою — діджеєм Катею Гусєвою. Про це сама жінка розповіла Собєсєдніку, дорікнувши чоловікові — мовляв, чекала пропозиції руки і серця від Кіркорова, але так і не дочекалася.

Віддалення вона пояснює пандемією, коли вони з коханим були змушені окремо проводити самоізоляцію.

За словами Гусєвої, Філіп уже встиг зайняти її місце в своєму житті новою пасією, і хоча вона її не знає, каже про т.зв. «нових фавориток» на кшталт Наталії Гордієнко, і нарікаючи на повернення в його життя «старої любові» Ані Лорак.

«Радує мене тільки те, що Філіп зараз виглядає щасливим. Поруч з ним є людина, яка йому дорога», — говорить діджей.

Нагадаємо, Ані Лорак, про яку згадала Гусєва, зараз як раз вільна — її колишній чоловік, до якого вона досі небайдужа, зібрався під вінець вдруге.

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