26.36 / 26.56 30.49 / 30.84
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Щасливий як ніколи»: подруга Кіркорова розповіла про його новому романі

20:36 5 жовтня 2021
Кіркоров і Гусєва

Король російської естради і фігурант бази «Миротворець» в Україні Філіп Кіркоров розлучився з подругою — діджеєм Катею Гусєвою. Про це сама жінка розповіла Собєсєдніку, дорікнувши чоловікові — мовляв, чекала пропозиції руки і серця від Кіркорова, але так і не дочекалася.

Віддалення вона пояснює пандемією, коли вони з коханим були змушені окремо проводити самоізоляцію.

За словами Гусєвої, Філіп уже встиг зайняти її місце в своєму житті новою пасією, і хоча вона її не знає, каже про т.зв. «нових фавориток» на кшталт Наталії Гордієнко, і нарікаючи на повернення в його життя «старої любові» Ані Лорак.

«Радує мене тільки те, що Філіп зараз виглядає щасливим. Поруч з ним є людина, яка йому дорога», — говорить діджей.

Нагадаємо, Ані Лорак, про яку згадала Гусєва, зараз як раз вільна — її колишній чоловік, до якого вона досі небайдужа, зібрався під вінець вдруге.

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євгеній Кошовий

Євгеній Кошовий про істерики дочки, будинок в Греції та вихід із «Кварталу»

Винник та Сватко

«Мама Таюне»: ЗМІ розповіли, скільки дітей у «таємної дружини» Олега Винника

паспорт

З 1 грудня деяким українцям збільшать пенсію на 930 гривень

Тарифи на світло

Платити за світло доведеться «по повній»: стало відомо, для кого тариф на електроенергію залишиться високим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.