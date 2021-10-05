Олег Винник розчулив шанувальників, оголосивши про поповнення в сімействі

Популярний український співак Олег Винник, який надійно приховує від сторонніх очей свої сімейні таємниці, вирішив відійти від принципів таємності, і опублікував в Instagram фото «нового члена сімейства».

Правда, мова йде про поповнення іншого роду.

«Поповнення в сімействі котячих», — підписав співак пост.

При цьому Олег Анатолійович показав знімок кошеняти, яке сидить у нього на плечі, хитро поглядаючи на «господаря».

Оскільки з першого погляду важко зрозуміти, чи реальне це кошеня, чи іграшка, фанати почали навперебій вітати «повелителя вовчиць».





«Так мило!», «Вам так пасує — у обох такі сині очі», «Так мімімішно», «Милота», «Маленьке і миленьке кошеня, дуже схожі», «Lapushok, Tak milo!» — пишуть шанувальники.

Звичайно, якщо роздивитися фото більш ретельно, можна зрозуміти, що на плечі у Олега Анатолійовича розташувався кумедний іграшковий «котяра», але шанувальникам, схоже, до цього немає справи — їм дуже подобається писати компліменти своєму кумиру. І в цьому їх, звичайно, можна зрозуміти.

Нагадаємо, всюдисуща Оля Полякова зробила несподівану заяву, чи носить Винник обручку.

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