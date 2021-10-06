Наречена Мурата «завдає удар у відповідь»: кохана екс-чоловіка Ані Лорак показала спокусливу фігуру в купальнику

У Мережі розгорається «заочна суперечка» між колишньою дружиною турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, співачкою Ані Лорак, і дівчиною, якій він нещодавно ніби то зробив пропозицію руки та серця — київською візажисткою Лілією — вона опублікувала фото з рукою Мурата і своєю, з коштовною обручкою. Швидше за все, подарунком чоловіка перед весіллям.



У відповідь на це Ані Лорак випустила пісню, в якій натякнула на те, що «іноді любов не минає», а також похвалилася витонченими формами.

У свою чергу, Лілія з Муратом «злетіли у небо» — відвідали ресторан на «літаючій платформі». Ані Лорак «відповіла» їм знімком з даху хмарочоса у Дубаї, де вона плавала у басейні. При цьому знову показала всю свою красу, а також чудовий вид на місто.

Лілія не залишилася у боргу і запостила власне фото у купальнику, при погляді на яке розумієш, що дівчина явно молодша за 43-річну Ані, і при цьому має пишний бюст, пружний животик та апетитні стегна.

«Такий понеділок мені подобається», — підписала фото у Instagram дівчина. Наречена Мурата позувала на тлі моря. Швидше за все, парочка насолоджується у Туреччині.

Схоже, фото змогло переконати фоловерів, які вже не хейтили Лілію, а навпаки — засипали її компліментами:

Звичайно, не можна виключити, що «заочна суперечка» — лише гра уяви відданих шанувальників співачки і друзів візажистки, але також можна допустити, що між жінками розгортається неабияка боротьба за серце Мурата Налчаджиоглу.

Нагадаємо, що Ані Лорак, яка вже давно живе та виступає в Росії, цієї осені вперше за довгий час дала концерт в Одесі та випустила пісню українською мовою. «Бачила» — перша за 14 років композиція на рідній мові співачки. За словами Ані Лорак, в ній вона ділиться особистими переживаннями.

Фото зі сторінки Лілії в соціальних мережах.

706

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter