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Шоу-бізнес

«Нудотно»: вагітна Кайлі Дженнер шокувала фанатів відео, в якому знялася голою та вимазаною «кров'ю»

8:29 6 жовтня 2021
Кайлі Дженнер

Американська модель, телезірка, бізнеследі та найбільш високооплачувана знаменитість 2020 року Кайлі Дженнер, яка у вересні оголосила про свою другу вагітність, заздалегідь почала готуватися до Хелловіну.

24-річна Кайлі опублікувала в Instagram відео, де вона розмазує по своєму повністю оголеному тілу штучну кров.

Хоча багато фанатів оцінили креативність молодшої сестри Кім Кардаш'ян, критики визнали відео «нудотним» і «тим, що викликає тривогу».

У підпису до ролика Дженнер запропонувала здогадатися — з ким вона та її компанія Kylie Cosmetics співпрацюватиме цього року на Хелловін. Як відповіді підписники запропонували Сатану, Фредді Крюгера, виробників тампонів Tampax та кетчупу.

Коли саме знімалося відео — невідомо. На вагітну Кайлі в ньому не схожа, хоча у неї вже солідний термін.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кайлі Дженнер з'явилася на червоній килимовій доріжці в сукні 34-річної давності за 22 тисячі доларів.

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