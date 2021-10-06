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Шоу-бізнес

Пол Маккартні вирощує на фермі коноплі — але ховає урожай від місцевих дітей, щоб не крали

15:25 6 жовтня 2021
Пол Маккартні

Легендарний учасник британської групи The Beatles Пол Маккартні зізнався, що вирощує коноплі у себе на фермі поблизу міста Рай у графстві Східний Сассекс. Як повідомляє видання The Mirror, про це 79-річний музикант розповів на подкасті The River Cafe Table 4. Урожай сировини для виготовлення марихуани співак ховає від місцевих дітей. Підлітки, які живуть по сусідству, не проти пробратися на його територію і стягнути пару кущиків.

Коноплі можна законно вирощувати у Британії за ліцензією. Маккартні почав курити марихуану ще у 1964 році. Раніше у нього через це кілька разів були проблеми з законом — у 1970—1980-х роках. На початку 2000-х років Пол відмовився від куріння, щоб подати приклад своїм дітям і онукам.

Сер Пол крім конопель вирощує також пшеницю, жито, горох. «Все це органічне. Я перейшов на органіку понад 20 років тому», — розповів він.

Маккартні також варить власний ель, об'єднавшись з професійним місцевим пивоваром, якому постачає хміль.

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