Бетонна коробка: співачка Пінк продає за 15 мільйонів доларів віллу, яку купила три місяці тому за 13,7

42-річна американська співачка Пінк (справжнє її ім'я Аліша Бет Мур) виставила на продаж особняк в Малібу з видом на океан. Як повідомляє видання Daily Mail, зірка хоче отримати за нього 15 мільйонів доларів. Сама Пінк, триразова володарка премії «Греммі», купила цю віллу у червні цього року, заплативши за неї 13,7 мільйона доларів. Причому ця сума на 200 тисяч доларів перевищувала запитану продавцем. За цей будинок розгорілася справжня битва між декількома покупцями.

Раніше особняк належав американському співакові Баррі Манілов. Музикант продав його у 2012 році за 5,5 мільйона доларів. З того часу будинок вже двічі міняв власників і піддався масштабному ремонту.

Фотографії нерухомості потрапили до мережі. Користувачів інтернету особняк не дуже вразив, попри його дорожнечу. Особливо здивувало те, що вілла стоїть практично впритул до інших будинків.

«Немає саду та сусіди прямо під носом. Ні, дякую», «Бетонна коробка за 15 мільйонів доларів, затиснута між іншими будинками. Платите просто за вид з вікна», «Не можу повірити, наскільки близько до такого дорогого будинку розташовані сусіди. Я думав, що люди, які можуть дозволити собі заплатити таку ціну, захочуть трохи більше приватності», — писали в коментарях.

У травні цього року, як писали «ФАКТИ», Пінк стала володаркою почесної премії Icon Award на церемонії вручення престижної музичної нагороди Billboard Music Awards.

Фото Instagram / Daily Mail / Compass

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