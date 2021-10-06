Ані Лорак натякнула на заручини: співачка показала обручку на безіменному пальці

Популярна українська співачка Ані Лорак в черговий раз «обмінялася уколами» з 26-річною обраницею свого екс-чоловіка, київською візажисткою Лілією.

Такий висновок можна зробити з останніх публікацій артистки в Instgram .

Зокрема, вона запостила сторіз, в якому показала, як п'є каву. Однак шанувальники звернули увагу на безіменний палець співачки. На ньому красувалася неймовірна смарагдова обручка, вартість якої вже оцінили приблизно в 64 тисячі гривень.

Також співачка записала пару відео, на яких веселиться в компанії таємничого незнайомця біля басейну.

І якщо в другому випадку все стало на свої місця — незнайомцем виявився молодший брат співачки Андрій Перепічка, то в питанні з обручкою залишається повна плутанина: невже Ані теж заручена? Хто міг подарувати знаменитості дорогу прикрасу?

Звичайно, багато фанатів сподіваються, що таким чином співачка просто хотіла позлити обраницю екс-дружина Лілію, обручка якої виглядає куди дешевше.

Нагадаємо, раніше подруга Філіпа Кіркорова несподівано оголосила про розрив з ним, вказавши на Ані Лорак як на можливу розлучницю.

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