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Шоу-бізнес

Ще не нагулявся: онука Пугачової, що розповідав про весілля, застукали з новою красунею

16:06 6 жовтня 2021
Дені Байсаров

Молодший син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров засвітив в своєму Instagram нову подругу — брюнетку, з якою хоробро витанцьовував на модній вечірці.

Як повідомляє Телепрограма, дівчина виявилася співзасновником компанії, яку в Росії просуває Байсаров. Вони познайомилися в Лондоні, де обидва вчилися.

Тепер в мережі задаються питанням, куди поділася колишня супутниця Байсарова Аліна, — блондинка, з якою він також познайомився в Лондоні.

Аліна Шепель з батьками в компанії з Дональдом Трампом

Нагадаємо, в минулому році Дені Байсаров пережив особисту драму. Дівчина Марія, з якою його пов'язували ніжні почуття і з якою він збирався пов'язати долю, вийшла заміж за іншого.

Крім тусовок, Дені Байсаров захоплюється арт-фотографією і регулярно публікує в Instagram зачаровують знімки і фотоколажі.

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