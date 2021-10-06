У новому сезоні вперше креативним продюсером проєкту «Танці з зірками» («1 + 1») стала відома українська хореографиня і режисерка-постановниця Олена Коляденко. Саме вона п'ятнадцять років тому була серед суддів першого сезону танцювального шоу. А тепер під її опікою знаходяться всі пари — учасники нового сезону. Олена Коляденко — керівник шоу-балету Freedom та групи Freedom Jazz. Вона була продюсером Джамали на старті кар'єри співачки, а зараз її підопічні — група KADNAY. До речі, Джамала і Дмитро Каднай — учасники нинішнього сезону «Танців з зірками». Але Олена каже, що не робить для них ніяких поблажок. Втім, як і для інших учасників шоу.

«Артистам раптом довелося перетворитися на спортсменів»

— Олена, рівно п'ятнадцять років тому ви сіли в суддівське крісло першого сезону «Танців з зірками». Тоді ще особливо ніхто не розумів, що це таке…

— І з чим його їдять (сміється). Напевно, «Танці» вже не підуть з мого життя. У першому сезоні, звичайно, нас направляли. Інакше ми б усім роздавали тільки виключно добрі коментарі, які підтримують. Але нам треба було бути строгими суддями. Тоді я входила до складу журі разом з Григорієм Чапкісом та Ігорем Литвиновим. Для них — відомих вже хореографів — це була природне середовище, а для мене — щось неймовірне! І ось мене як раз наставляли, щоб я була найсуворіша. Пам'ятаю фразу, яку повторював мені тоді продюсер проєкту Олексій Гончаренко: «Олено, зберися, ти — Маргарет Тетчер!»

— Зараз, по суті, те ж саме, тільки «Тетчер» вже Катерина Кухар.

— Безумовно, судді не можуть просто «пестити» своїми коментарями, вони повинні бути об'єктивними, провокувати учасників, змушуючи їх вдосконалюватися, ускладнювати свої виступи, виходити із зони комфорту. Адже так буде цікавіше.

— Що відчули, коли вас знову покликали на «Танці з зірками»?

— Це було абсолютно несподівано. Я вже давно у відношенні «Танців» перейшла в розряд екранних критиків. Але, зізнаюся, отримати запрошення було приємно й цікаво. І досі це відчуття у мене не втрачено. Продовжую дивуватися, скільки в людях творчих, емоційних і фізичних можливостей. Знаєте, проєкт як живий організм, що буде далі, неможливо передбачити. Я ні хвилини не пошкодувала, що погодилася стати частиною цього шоу.

«Я ні хвилини не пошкодувала, що погодилася стати частиною цього шоу», - зізнається Олена Коляденко

— Попри те що проєкт, втім, як завжди, обростає різними скандалами. У вас є проблеми з парою Євгенії Власової та Макса Леонова?

— Ні, як і з будь-якою іншою. При цьому я, звичайно ж, розумію, що у будь-якого артиста може виникати втома від величезних навантажень. Адже кожен прийшов на проєкт зі своїм багажем. Спортсменам, які звикли до нескінченних тренувань, напевно, легше. А ось артистам раптом довелося перетворитися на спортсменів. При цьому треба ще враховувати різні сімейні обставини. Звичайно, реакція у всіх на виниклі складнощі різна. Одні мобілізуються, інші вередують або розклеюються. Моя задача всіх їх підтримати і допомогти рухатися далі.

— Власова обговорювала з вами своє бажання покинути шоу ?

— Ні, це сталося за рамками процесу. Але я можу зрозуміти Женю — вона людина тонкої організації, дуже емоційна. Образи виникають у всіх учасників — комусь не подобається занадто складний номер, комусь костюм…

«MELOVIN у буквальному сенсі гарує в залі»

— До речі, одні з найяскравіших костюмів у Дмитра Кадная та Аліни Лі. Відомо, що ви — продюсер групи KADNAY. Поява в шоу Дмитра пов'язана з вами?

— Насправді Діма був запрошений у шоу першим. Це сталося ще взимку. Я часто зустрічалася на переговорах з приводу його участі з продюсером проєкту Володимиром Завадюком. І ось навесні, під час чергової зустрічі, Володимир запропонував мені очолити команду режисерів і зайнятися креативом проєкту. Чесно, навіть не питала, як ми будемо співіснувати з Дмитром Каднаэм. Для мене потурання бути не може. Це нормальний робочий процес. За тривалий час роботи над великими проєктами для мене вже багато артистів стали рідними. На «Танцях», повірте, всі знаходяться в однакових умовах.

— Ви задоволені успіхами Діми на паркеті?

— Зізнаюся, то, як він танцює, рухається, неймовірно мене дивує. Я ніколи не думала, що він затанцює. Мені здавалося, від природи він не танцюрист. Діма високий, все життя займався спортом, у нього немає музичної програми. Тому я навіть себе критикую, що не розгледіла як продюсер його танцювальний талант раніше. Так що, якщо Каднай дивує, то це виключно заслуга його та Аліни.

Олена Коляденко: «Те, як Діма Каднай танцює, рухається, неймовірно мене дивує»

— Ще одна ваша колишня підопічна — Джамала — теж зараз в проєкті. Ви спілкуєтесь?

— Звісно. Тут без контакту, розуміння особливостей людини просто неможливо. Це дуже індивідуальний проєкт. У нас з Джамалою без образ. До речі, Джа — моє друге велике відкриття на проєкті. Я дуже хотіла, щоб вона стала в пару саме з Антоном Нестерком — одним з найяскравіших представників спортивного бального танцю. Коли ми пробували їх поставити в пару, я відразу розуміла, що від цього буде тільки користь. Він її відразу повів у танець.

Знаю, що у Джамали унікальне почуття ритму, вона має внутрішню енергію, яку просто потрібно навчитися видавати тілом. На першій же репетиції стало очевидно, що це попадання в яблучко. Тоді я сказала: «Джа, ти затанцюєш!» І, знаєте, за цим зараз дуже цікаво спостерігати. Втім, як і за багатьма артистами. В цьому ж і самий кайф проєкту — трансформація.

Партнер Джамали Антон Нестерко - один з найяскравіших представників спортивного бального танцю

— Гадаєте, у MELOVIN вистачить сил дійти до фіналу?

— Він цього хоче. Мел виявився дуже працездатним, він в буквальному сенсі гарує в залі. Я вдячна Мелу за те, що він такий цікавий у спілкуванні. З ним хочеться реалізовувати якісь незвичайні творчі ідеї. Це така творча зв'язка.

«На кастингу Саша Зарицька продемонструвала колесо, шпагат»

— Як проєкт змінив ваше життя?

— Повністю. У мене абсолютно немає вихідних, зізнаюся, я такого не очікувала. Моя мама обурюється досі, навіщо я пішла на цей проєкт. Ми спілкуємося тільки в телефонному режимі, не встигаю навіть забігти, щоб обійняти її. Весь час я в бігах, щось організовую. Проєкт виявився несподівано складним навіть для мене.

Олена Коляденко: «Навантаження на проєкті неймовірні й з ними доводиться справлятися»

— Ви схудли?

— Знаєте, у мого організму зворотна реакція на стрес. Він починає захищатися, накопичуючи кілограми. Я не встигаю відвідувати навіть власні вистави, оскільки постійно репетирую з учасниками «Танців з зірками». Нещодавно довелося скасувати поїздку, тому що була в залі разом з Сашею Зарицькою та Юрою Мєшковим. Фізично не встигаю, звичайно, бувати на всіх репетиціях наших пар. У нас в команді п'ять режисерів, і ми ділимо відвідування репетицій між собою. Але все залежить від ідеї постановки.

— До речі, для багатьох стало здивуванням, наскільки виявилася пластична солістка групи KAZKA Саша Зарицька.

— Це правда. Ми оцінили її здібності, ще коли Саша прийшла на кастинг. Вона виявилася дуже пластичною і продемонструвала свої можливості — колесо, шпагат. Але головне, Саша хотіла танцювати! У неї горіли і досі горять очі. Те, як сміливо вона позбавляється від своїх комплексів, стало несподіванкою навіть для нас. Знаю, що фізично їй важко, але вона не зупиняється. Втім, складно багатьом — болять коліна, спина. Навіть Стасу Горуні — загартованому спортсмену — нелегко. Просто на паркеті повинні працювати зовсім інші м'язи.

— Схоже, нинішній проєкт змінить життя багатьох.

— Стовідсотково. Тому його так цікаво дивитися. Є відомий формат «Останній герой», де учасники живуть на безлюдному острові. Це реаліті на виживання. Наш проєкт чимось схожий. Навантаження неймовірні й з ними доводиться справлятися. Якби показати, через що проходять наші герої і що їм доводиться долати, можна було б зробити ще одне шоу. І повірте, воно б усіх здивувало.

Фото каналу «1 + 1»

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