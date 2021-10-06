«Леся голову помила»: рожево волоса Нікітюк вразила новим образом

Яскрава білявка Леся Нікітюк, яка недавно вразила фанатів своїм фото у ковдрі, з'явилася у соцмережі з довгим рожевим волоссям. Рожеві кучері зробили популярну ведучу схожою на казкову фею.

«Найдобріший вечорочок. Я тут трохи випала з інсти. Всіх люблю, скоро повернуся», — написала Леся.

Шанувальники Нікітюк не залишили без уваги її зачіску. Вони вважають, що рожеве волосся Лесі до лиця, що вона схожа на Барбі. Багатьом подобається такий лук Лесі Іванівни, яка часто експериментує, але з рожевим волоссям нібито вперше.

А одна з фанаток пожартувала, що «Леся голову помила».

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк повідомила, що стала заробляти не тільки на телебаченні та в Instagram. Вперше за довгий час Леся отримала відрахування за ліричну пісню «Ями», яку випустила у 2020 році. Шанувальникам перший сольний трек популярної ведучої припав до смаку.

Фото Instagram / lesia_nikituk

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