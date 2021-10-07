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Легенів майже немає: хворого ковідом Валерія Гаркаліна ввели в стан коми

11:57 7 жовтня 2021
Гаркалин

Російський актор Валерій Гаркалін, у якого діагностували коронавірус, знаходиться під апаратом штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє «Стархит».

За інформацією ресурсу, сьогодні стало відомо, що актора ввели в медикаментозну кому. У нього уражено близько 85% легенів.

Відомо, що у 67-річного Гаркаліна хронічна хвороба серця. Протягом останніх років він часто лежав у медустановах та мало не помер через тромб.

Нагадаємо, нещодавно в лікарню з коронавірусом потрапила відома російська актриса Лариса Гузєєва. Стан артистки викликає побоювання у медиків. У неї прогресує ураження легенів, почалися проблеми з нирками.

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