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У коханки Олександра Абдулова та Миколи Караченцова знайшли пухлину в серце

16:32 7 жовтня 2021
Наталя Лапіна

Актриса Наталя Лапіна, у якої був роман з Олександром Абдуловим, відомим бурхливими відносинами з жінками, бореться з тяжкою хворобою. Про це вона написала в своєму Instagram.

«Нaшлі пухлина в серцевому клапані. В аорті — 6×9 mm. Терміново потрібна операція на відкритому серці», — повідомила Лапіна.

Це стало для актриси несподіванкою, так як вона проходила огляд перед операцією на очах.

«Чекати не можна, кажуть, через всякі там емболії, ішемічні івенти та раптові смерті», — повідомила Лапіна.

Актриса Наталя Лапіна прославилася ролями у фільмах «Острів загиблих кораблів» і «Руанська діва на прізвисько Пампушка». Західні журналісти називали її «російською Мерилін Монро». Лапіна розповідала про любовні зв'язки з Олександром Абдуловим і Миколою Караченцовим.

Раніше повідомлялося, що про бурхливий роман з Абдуловим розповіла також співачка Азіза.

Фото Instagram natalia_a_lapina__

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