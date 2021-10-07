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Інша енергетика: SLAVIA розповіла, чи буде змінювати прізвище після розлучення

18:22 7 жовтня 2021
SLAVIA

Українська співачка SLAVIA, яка розлучається з DZIDZO, розповіла, якою бачить своє майбутнє життя. Вона дала інтерв'ю «КП в Україні».

SLAVIA сказала, що ще не завершені всі етапи розлучення: «Раніше у Михайла не було часу, а тепер і у мене».

Вона зазначила, що збирається повернути рідне прізвище.

«Мені здається, мені зі своїм прізвищем більше щастило. Була якась інша енергетика. А коли взяла прізвище чоловіка, як ніби віддала йому всю свою енергію, вся влилася в нього. Але вважала, що так правільно. Все ж я себе більше відчуваю Притулою, ніж Хомою. Хочеться повернути своє прізвище, але, знову ж таки, паперові справи займуть купу часу. Думаю, коли буду виходити заміж вдруге, тоді вже й поміняю на прізвище майбутнього чоловіка», — сказала SLAVIA.

Вона також зазначила, що готова ходить на побачення, але не прагне якомога швидше вийти заміж.

Співачка розповіла й про своє ставлення до DZIDZO: «Він рідна для мене людина. Я за нього переживаю, хочу, щоб у нього все було добре, щоб він посміхався, більше відпочивав. Хочеться, щоб він мав сім'ю, щоб в його житті з'явилася така жінка, заради якої він буде зосередженим не тільки на музиці, а й на особистому житті».

Нагадаємо, SLAVIA несподівано присвятила нову пісню DZIDZIO та звинуватила Олю Цибульську в «хайпі» на їхньому розлученні.

Фото Instagram / slavia_official

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