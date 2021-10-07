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Шоу-бізнес

«Холостячка» Злата Огнєвіч прогулялася напівголою Києвом, показавши своє «безгрішне щастя»

20:29 7 жовтня 2021
Злата Огневич

Головна героїня нового сезону шоу «Холостячка» Злата Огнєвіч вирішила привернути увагу до своєї нової пісні «Клинок». У Instagram співачка виставила відео, де фоном звучить новий хіт, а сама Злата позує на колесі огляду на столичному Подолі.

Нічним Києвом Огнєвіч милувалася, вбравшися не по погоді. Вночі в столиці вдарили заморозки, а Злата позувала в самій білизні і сітчастих панчохах.

Злата Огнєвіч

«Просто первый ты навсегда забыл, что такое счастье безгрешное», — підписала Огнєвіч своє відео словами з пісні.

Злата не зважає на холод

Підписники Злати оцінили нове відео. «Вогонь», «Обожнюю красуню», «Важко виразити словами, як захоплююся вами», — писали вони. Фанати чекають не дочекаються виходу кліпу, щоб побачити ще більше вогню від Огнєвіч.

Знайшлися й ті, хто серйозно турбувався з приводу здоров'я співачки. Злата, схоже, забула, що на вулиці не літо, і їй про це нагадали.

Як завжди в таких випадках, знайшлися і незадоволені. Комусь були більше до душі українські пісні Злати, а нове творіння розчарувало. Ще співачці натякнули, що їй не личить розв'язність і вульгарність, а люблять Злату якраз за скромність і щирість на фоні її колег по сцені.

Не всім сподобалося відверте відео

Нагадаємо, на шоу «Холостячка» Огневич з'явилася в нарядах, дуже схожих на ті, в яких блищали учасниці «Холостяка». Глядачі припустили, що автори шоу таким чином економлять на костюмах.

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