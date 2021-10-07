Адель вразила фанатів розкішною фотосесією і розповіла про те, як схудла на 45 кілограмів

Британська співачка Адель оголосила про те, що готується випуск її першого за останні шість років синглу Easy On Me. Прем'єра пісні відбудеться 15 жовтня. А напередодні цієї події Адель стала першою в історії людиною, чия фотографія прикрасила собою обкладинку одночасно відразу двох версій журналу Vogue — британської та американської.

33-річна зірка знімалася у жовтій сукні з корсетом з ефектним декольте від Vivienne Westwood, в чорному вбранні від Dolce & Gabbana, зеленій сукні з пишною спідницею та рукавами, а також в інших образах.

Адель також вперше розповіла про те, як скинула 45 кілограмів. В першу чергу це сталося завдяки вправам. Співачка сказала, що почала тренуватися, щоб відчувати себе краще, оскільки в той час була у нестабільному емоційному стані та відчувала неспокій.

«Мова ніколи не йшла про схуднення, а про те, щоб стати сильнішою і приділяти собі якомога більше часу щодня без телефону. Я дуже приохотилася до цього — тренуюся два або три рази на день», розповіла вона в інтерв'ю.

Найбільш високооплачувана співачка Британії також розповіла про своє розлучення. У 2019 вона розлучилася зі своїм чоловіком — бізнесменом Саймоном Конекі. А у березні цього року остаточно оформила розлучення. Адель сказала, що пішла від Саймона і була б нещасна, якби не поставила свої інтереси на перше місце.

Фанати прийшли у захват від зовнішнього вигляду співачки і навіть не відразу впізнали її. «АДЕЛЬ?! ???», «Бог — це жінка», «Королева королев», «Сенсаційно», — писали в коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Адель вперше поділилася в Instagram знімком зі своїм новим бойфрендом — спортивним агентом Річем Полом.

фото Vogue

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