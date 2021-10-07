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Адель вразила фанатів розкішною фотосесією і розповіла про те, як схудла на 45 кілограмів

20:56 7 жовтня 2021
Адель

Британська співачка Адель оголосила про те, що готується випуск її першого за останні шість років синглу Easy On Me. Прем'єра пісні відбудеться 15 жовтня. А напередодні цієї події Адель стала першою в історії людиною, чия фотографія прикрасила собою обкладинку одночасно відразу двох версій журналу Vogue — британської та американської.

33-річна зірка знімалася у жовтій сукні з корсетом з ефектним декольте від Vivienne Westwood, в чорному вбранні від Dolce & Gabbana, зеленій сукні з пишною спідницею та рукавами, а також в інших образах.

Адель також вперше розповіла про те, як скинула 45 кілограмів. В першу чергу це сталося завдяки вправам. Співачка сказала, що почала тренуватися, щоб відчувати себе краще, оскільки в той час була у нестабільному емоційному стані та відчувала неспокій.

«Мова ніколи не йшла про схуднення, а про те, щоб стати сильнішою і приділяти собі якомога більше часу щодня без телефону. Я дуже приохотилася до цього — тренуюся два або три рази на день», розповіла вона в інтерв'ю.

Найбільш високооплачувана співачка Британії також розповіла про своє розлучення. У 2019 вона розлучилася зі своїм чоловіком — бізнесменом Саймоном Конекі. А у березні цього року остаточно оформила розлучення. Адель сказала, що пішла від Саймона і була б нещасна, якби не поставила свої інтереси на перше місце.

Фанати прийшли у захват від зовнішнього вигляду співачки і навіть не відразу впізнали її. «АДЕЛЬ?! ???», «Бог — це жінка», «Королева королев», «Сенсаційно», — писали в коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Адель вперше поділилася в Instagram знімком зі своїм новим бойфрендом — спортивним агентом Річем Полом.

фото Vogue

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