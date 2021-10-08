26.26 / 26.44 30.23 / 30.56
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Було боляче дивитися»: Олег Винник поділився відвертим зізнанням

10:08 8 жовтня 2021
Олег Винник

Популярний співак Олег Вінннік, який розповів раніше про поповнення в родині, поділився відвертим зізнанням під час туру. Артист зараз їздить містами України з програмою «Безумная любовь». Це найтриваліший тур Винника, адже стартував він ще до часів карантину, в лютому 2020. За словами співака, глядачі за цей період дуже змінилися.

«Коли після тривалого локдауну дозволили перші концерти, вони виявилися дуже складними для мене. Пам'ятаю, як я вперше вийшов на сцену після перерви і побачив зовсім інші обличчя в залі — розгублені, з тривогою — і мені було боляче на це дивитися. Чесно кажучи, я навіть подумував тоді не виходити більше на сцену. Але коли в травні 2021 ми відновили гастролі, знову побачив публіку, яка була до коронавірусу: танці, кураж, запал. Я так вдячний людям за щиру нестримну любов, яку вони випромінюють, що бачу радісні обличчя, і нехай так буде завжди! Нехай усі будуть щасливі і здорові!», — зазначив Олег Винник.

Раніше Олег Винник здивував Мережу незвичайним образом. Також співак показав своїх довгоногих сек'юріті.

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

пенсіонер

До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

гороскоп

Гороскоп на 8 жовтня від Павла Глоби: для кого день стане початком позитивних змін, а кому потрібно бути обережним на роботі

Королева Єлизавета, Кейт Міддлтон і принц Вільям

Після таємних щотижневих зустрічей з Кейт Міддлтон королева Єлизавета вирішила, що герцогиня готова до ролі дружини короля

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.