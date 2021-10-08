«Було боляче дивитися»: Олег Винник поділився відвертим зізнанням

Популярний співак Олег Вінннік, який розповів раніше про поповнення в родині, поділився відвертим зізнанням під час туру. Артист зараз їздить містами України з програмою «Безумная любовь». Це найтриваліший тур Винника, адже стартував він ще до часів карантину, в лютому 2020. За словами співака, глядачі за цей період дуже змінилися.

«Коли після тривалого локдауну дозволили перші концерти, вони виявилися дуже складними для мене. Пам'ятаю, як я вперше вийшов на сцену після перерви і побачив зовсім інші обличчя в залі — розгублені, з тривогою — і мені було боляче на це дивитися. Чесно кажучи, я навіть подумував тоді не виходити більше на сцену. Але коли в травні 2021 ми відновили гастролі, знову побачив публіку, яка була до коронавірусу: танці, кураж, запал. Я так вдячний людям за щиру нестримну любов, яку вони випромінюють, що бачу радісні обличчя, і нехай так буде завжди! Нехай усі будуть щасливі і здорові!», — зазначив Олег Винник.

Раніше Олег Винник здивував Мережу незвичайним образом. Також співак показав своїх довгоногих сек'юріті.

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