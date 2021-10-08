Потапа відправляють на пенсію: не впорався із завданням з «Ігри у Кальмара»

Український продюсер і співак Олексій Потапенко завжди радує шанувальників відмінним почуттям гумору, розміщуючи у соцмережах кумедні знімки, сценки або розіграші. Наприклад, вони разом з Позитивом (Олексієм Завгороднім) познущалися над кліпом Насті Каменських.

Цього разу Потап у Instagram вирішив «хайпанути» на успіху південнокорейського серіалу «Гра у Кальмара», який стрімко набирає популярність у всьому світі.

Артист спробував у властивій йому жартівливій манері повторити гру з серіалу, суть якої полягає в тому, що учаснику потрібно швидше за всіх добігти до фінішу, поки ведучий — величезна роботизована лялька — відвернувся від гравців і вимовляє певні слова. Коли ж віршик-пісня змовкне, потрібно блискавично завмерти і сховатися за іншим гравцем — в іншому випадку того, хто програв, «застрелять» охоронці.

На кадрах Потап бігає власною кімнатою з кумедним виразом обличчя на радість фанатам.

Але репер не врахував однієї обставини — у серіалу велика кількість шанувальників в усьому світі, у тому числі й в Україні.

Для них жарти Олексія, очевидно, здалися знущанням над улюбленою розвагою, тому всупереч очікуванням, у коментарях окрім позитивних були й образливі слова: «Упоролся», «Ку-ку», «Скоро станеш як Віталька», «Іди вже на пенсію».

У той же час відео сподобалося пасербиці Потапа Наталі Горовій та багатьом шанувальникам, зібравши за 15 годин більше 30 тисяч переглядів.

Раніше дружина Олексія Потапенка, співачка Настя Каменських, показала, як обігнала чоловіка на ранковій пробіжці.

Фото Олексія Потапенка із соціальних мереж.

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