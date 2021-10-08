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Шоу-бізнес

«Гроші пахнуть»: Злата Огнєвіч відмовилася від вигідної пропозиції

12:17 8 жовтня 2021
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яка шукає своє кохання на проєкті «Холостячка», відмовилася від вигідної рекламної пропозиції і можливості заробити в Мережі приблизно 60 тисяч доларів. Про це артистка розповіла в Інстаграм і пояснила свій вчинок.

За словами Злати, до неї звертається багато українських і міжнародних брендів з рекламними пропозиціями. Але є речі, які вона ніколи не буде рекламувати.

«Це історія про те, що „гроші не пахнуть“ або як інші люди заробляють на чужому горі. Мені запропонували рекламу казино за дуже хороші гроші — від 10 тисяч доларів за пару сторіс і за регулярний постинг у стрічці — від 50 тисяч. Я ні за які гроші не буду цього робити. Я не хочу, щоб через мене страждали люди і руйнувалися людські долі. Стільки сімей, стільки людей страждають через ігроманію. Далеко ходити не треба, в моєму оточенні є подібні історії», — розповіла Злата і підсумувала, що не все вимірюється грошима.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч обережно відкриває свої почуття і симпатії до учасників «Холостячки». Її хвилює, як чоловіки бачать їхнє майбутнє після закінчення проєкту. Шоу не обійшлося без першого гучного скандалу.

Також уважні шанувальники «Холостячки» помітили на Златі вбрання, дуже схоже на те, в якому були дівчата на попередніх проєктах.

фото Instagram.com/zlata.ognevich

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