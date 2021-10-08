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Шоу-бізнес

Хвороба почала стрімко розвиватися: ведучій шоу «Давай одружимося» Ларисі Гузєєвій погіршало

12:33 8 жовтня 2021
гузєєва

У Росії в акторському середовищі продовжує поширюватися коронавірус. Наприкінці вересня захворіла актриса і телеведуча Лариса Гузєєва, і зараз вона у важкому стані, вражено 65% легень, повідомляє Mash.

Хвороба у 62-річної актриси і ведучої шоу «Давай одружимося» розвивалася дуже стрімко. У вересні Гузєєва їздила в окупований Крим і повернулася з симптомами нездужання. У лікарні відразу запідозрили COVID-19. 1 жовтня було уражено лише 7% легень, а зараз лікарі турбуються за дихальну функцію. Якщо сатурація знизиться до критичних показників, то Гузєєвій підключать кисень.

Гузєєву внесено в базу «Миротворця» за поїздки в окупований Крим і антиукраїнську пропаганду.

Нещодавно захворів і російський актор Валерій Гаркалін. У нього вражено 85% органів дихання, актора ввели в медикаментозну кому і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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