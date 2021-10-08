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Стало відомо, де відбудеться «Євробачення-2022»

13:01 8 жовтня 2021
«Євробачення-2022»

У 2022 році конкурс «Євробачення», переможцем якого стала рок-група Måneskin, приймає Італія. Організатори розглядали, як майданчик, кілька міст. Бажання прийняти у себе міжнародний пісенний конкурс висловили Рим, Мілан, Болонья, Ріміні, Турин і маленьке містечко Пезаро.

Як повідомляє газета il Fatto Quotidiano, у битві міст за право приймати «Євробачення» переміг Турин.

«Керівництво Державної італійської радіо-телевізійної корпорації RAI офіційно оголосить про це рішення найближчим часом, однак кандидатура Турина вже затверджена», — йдеться в повідомленні.

Європейська мовна спілка поки цю інформацію не підтверджує.

Нагадаємо, Україну на «Євробаченні-2021» представляла група GO_A з піснею «Шум». Колектив справив фурор на конкурсі, посівши п'яте місце, і злетів у топи світових стрімінгових платформ і чатів.

Відбір на «Євробачення-2022» в Україні буде проходити за новими правилами. СТБ більше не буде проводити кастинг.

фото Instagram.com/eurovision

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