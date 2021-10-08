Без містики не обійшлося: ведучий «Битви екстрасенсів» розповів, як опинився на межі життя і смерті

Багаторічний ведучий «Битви екстрасенсів» Павло Костіцин неодноразово підкреслював, що у нього дуже практичний погляд на життя. Але деяким випадкам ведучий не може знайти раціональне пояснення. Так, наприклад, явно не обійшлося без містики в той раз, коли Костіцин мало не потонув у морі, а потім дивовижним чином врятувався. Про цю історію ведучий розповів в ефірі телеканалу LIVE.

За словами Павла, під час відпочинку на Балі два роки тому він опинився на межі життя і смерті. «Зворотним тяжінням, хвилею в море мене потягнуло. Враховуючи навіть те, що я прекрасно плаваю, можу затримувати дихання… І ось в найвідповідальніший момент, коли я починаю думати про те, що я не вилізу на ці скелі або травмуюся і помру від втрати крові… Як на килимі-літаку, як у казці, хвиля бере мене і на плоский камінь ніжками ставить. І навіть жодної подряпини, нічого , — згадував ведучий.

Попутно в програмі Костіцин зізнався, що вважає за краще не ділитися інформацією про своє особисте життя. «Не втомлююся повторювати: щастя любить тишу. Питання особистого життя для мене на даний момент вирішене, до того ж більш ніж два з половиною роки тому», — пояснив він.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Фактам» Костіцин розповідав, що сам він до екстрасенсів ніколи не звертався за допомогою і вважає за краще вирішувати проблеми самостійно. Більш того, ведучий вірить в принцип бумеранга і в те, що труднощі — це реакція всесвіту на наші вчинки. Не боїться ведущий і впливу негативної енергії. «Ніякі духи тобі не зашкодять більше, ніж підступна людина», — вважає Павло.

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