«Дерево любові»: Ані Лорак вперше висловилася про концерти в РФ і повернення на українську сцену

Співачка Ані Лорак, після того як зіткнулася з проблемами в Росії, в 2022 році збирається повернутися на українську сцену. За словами співачки, її недоброзичливці зараз відсунуті від прийняття рішень, а тому це шанс, щоб знову заявити про себе в Україні. Як повідомила Лорак в інтерв'ю програмі ЖВЛ, від концертів в РФ вона теж не відмовляється, тому що їй зовсім неважливо, де співати.

«Моя місія — співати для людей. Для співачки не має значення, де проводити концерти. Неважливо, тому що люди всюди. Хіба лікар вибирає, кого лікувати? Я вам потрібна, а ви потрібні мені», — заявила Кароліна.

Говорячи про себе, Лорак використала дуже незвичні порівняння. «Я дерево любові, — заявила вона. — Я можу нести тільки любов». А з приводу концертів в Росії, співачка виправдовується, що їй, як пташці, затісно у клітці: «Мені було тісно в Україні. Мені потрібен був світ».

Співачка в 2014 році зосередилася на виступах в Росії. За словами Лорак, в Україні проти неї було «замовлення»: «Я призупинила концерти, тому що я відчувала, що є замовлення політичне від певних осіб… Тому, коли замовники трошки, так би мовити, відійшли в бік, з'явилася можливість провести концерт».

Лорак вважає, що «замовили» цькування виконавиці-конкурентки: «Я можу припустити заздрість. Не хлопчик, тому що хлопчикам я подобаюся. Дівчатка! Мені так інтуїтивно здається».

Нагадаємо, навесні 2021 року Лорак дала відверте інтерв'ю у Росії, де розповіла про минулу співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Слова Кароліни були сприйняті як натяк на домагання з боку продюсера, хоча пізніше співачка виправдовувалася, що її висловлювання перекрутили. Незабаром у співачки почалися проблеми з російськими податківцями, розпочато процедуру ліквідації «Ані Лорак Продакшн».

З літа 2021 року Лорак готує грунт, щоб активно виступати в Україні. У серпні співачка приїхала з концертом в Одесу, випустила пісню українською мовою і пообіцяла україномовний альбом.

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