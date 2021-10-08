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«Ось до чого призводять чутки»: Оля Полякова розповіла, як вигнала свекруху з дому

22:18 8 жовтня 2021
Оля Полякова з чоловіком Вадимом Буряковським

Оля Полякова відверто розповіла про давній конфлікт з власною свекрухою, який стався після появи на світло молодшої дочки співачки — Аліси. В інтерв'ю Маші Єфросиніної вона поскаржилася, мовляв, була змушена з'явитися на публіці вже через 5 місяців після пологів, причому відразу в ролі ведучої на зоряному шоу.

Її партнером тоді виявився красавчик Іван Ургант.

«Було 1 квітня, і якийсь канал запустив „качку“, що у мене з Ургантом роман. І тут же в кінці передачі сказали, що це не правда, а першоквітневий розіграш. Але люди ж хочуть чути те, що хочуть чути» , — розповіла Оля.

На жаль, серед останніх виявилася і свекруха співачки, з якою до цього вони жили «душа в душу».

«Їй, мабуть, якась сусідка донесла і вона собі це жваво уявила. А я була в якомусь стані нересурсному, годувала дитину. Мені стало прикро — я живу з її сином, народила другу дитину, годую цю дитину грудьми. І я як на неї погнала і вигнала її з дому. Вона зібралася і поїхала. І ми не спілкувалися два місяці. Потім ми помирилися і попросили один в одного пробачення», — розповіла «Королева ночі», додавши, що часом тупі чутки можуть зруйнувати навіть самі ідеальні відносини.

Нагадаємо, раніше сама Полякова приревнувала чоловіка до Наталі Могилевської.

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