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Шоу-бізнес

Відомий російський співак Олександр Сєров екстрено госпіталізований у важкому стані

8:15 9 жовтня 2021
Олександр Сєров на сцені

Коронавірус продовжує косити представників російського шоу-бізу. І поки стан актриси і телеведучої Лариси Гузеєвої, яка захворіла в кінці вересня, погіршується, негайно госпіталізувати довелося і 67-річного співака Олександра Сєрова.

Як повідомляє КП, відсоток ураження його легень навіть вищий, ніж у Гузеєвої, і становить майже 75%.

Відомо, що виконавець хіта «Я люблю тебе до сліз» вже проходив лікування від ковіду в госпіталі, розташованому неподалік від його заміського будинку. Але, припускають в ЗМІ, знадобилася більш серйозна допомога.

Зараз заслужений артист РРФСР, народний артист РФ та України дихає за допомогою кисневої маски.

Нагадаємо, наразі в штучній комі перебуває 67-річний російський актор Валерій Гаркалін, у якого до ішемічної хвороби серця додався ще й COVID-19. Його легені вражені на 85%.

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