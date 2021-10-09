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«Машина навіть не зупинилася»: Камалія розповіла про серйозну НП з близькою їй людиною

10:42 9 жовтня 2021
Камалія

Українська співачка Камалія, яка влітку гучно відзначила день народження, повідомила, що автомобіль її матері зачепила фура на трасі Київ-Чернігів. Про це вона написала в Instagram.

«На мамину машину по трасі Київ-Чернігів наїхала фура і навіть не зупинилася! Втекла з місця події! Мама була за кермом, але Слава Господу Богу не постраждала! Постфактум, спасибі поліції, що не змусили надто довго чекати! Приїхали через годину. А на дорозі зі знаками 50 км/год і ремонт дороги, поки ми стояли і чекали поліцію, аварійний знак, примудрилася збити машина, що проїзджала!» — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», в липні Камалія опублікувала відео, в якому показала політ на тарзанці над річкою. Співачка впоралася із завданням просто блискуче: підійшовши до юнака на атракціоні, співачка пристебнулася ременями з метою безпеки і потім безстрашно стрибнула вниз. І приземлилася на іншому березі річки.

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