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«Хочу швидше померти»: важко хворий Андрій Губін шокував зізнанням

14:23 9 жовтня 2021
«Хочу швидше померти»: важко хворий Андрій Губін шокував зізнанням

47-річний російський співак Андрій Губін, який здобув популярність завдяки хітам 90-х «Хлопчик-бродяга», «Дівчата як зірки», «Зима-холоду», повернувся в Росію з Туреччини, де жив останнім часом.

Артист, який не зміг вилікуватися від страшної хвороби — прозопалгії, вже приготувався до смерті і вважає себе самим справжнім великомучеником.

Він зізнався, що перші болі почав відчувати з 16 років, а в 28 вже написав пісню «Я втомився від небес вічної милості чекати».

«Я поступово вмираю, вже однією ногою в могилі. Але як би я вже вмираю-то спокійно. Тобто, мені не страшно. Я тільки хочу померти швидше», — зізнався співак в бесіді з журналістами КП .

На подив своїх співрозмовників, Губін сказав, що за своє життя він так і не пізнав щастя, а тепер навряд чи й встигне.

Нагадаємо, 2000 року Губін розлучився з черговою дівчиною, після чого тут же взявся за роботу над новим альбомом «Було, але пройшло».

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