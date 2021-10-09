«Винувата генетика»: сивий Педан розкрив сімейну таємницю

Відомий телеведучий Олександр Педан, який раніше показав, як йде з донькою Лерою на свято останнього дзвоника, розповів, що посивів дуже рано і його теперішнє сиве волосся не є пофарбованим, а має натуральний колір. Про це він написав в Instagram.

«Одне з найрозповсюдженіших запитань до мене останнім часом: „Де так красиво фарбую волосся під сивину?“ А я відповідаю, що по одній волосинці, кожного дня потроху. Насправді це моє справжнє волосся. У всьому винна генетика) Такий „колір“ дістався від мами. Вона посивіла років у 25, тому і я після 30 теж дуже активно почав сивіти. Звісно, може додалася нервова робота. Раніше найрозповсюдженішим питанням було: „А де крила?“ після Comedy. Потім „А де Притула?“ після „Підйому“. А тепер про волосся. Мені багато разів ще пропонували пофарбувати чи затонувати колір. Але я відмовляюся, бо це моє рідне. Хочеться бути справжнім, цього, на жаль, так мало сьогодні», — написав він.

Шоумен поцікавився у своїх шанувальників, чи варто йому фарбувати волосся. Більшість фоловерів радять залишити натуральний колір.

Проте, знайшлись і ті, хто порадив спробувати трохи поекспериментувати з кольором волосся.

Як писали «ФАКТИ», Педан в хорошій спортивній формі. У цьому році він підкорив Говерлу й сфотографувався на вершині гори з українським прапором.

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