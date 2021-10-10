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«Дівчина Бонда»: відома українська модель Аліна Байкова засвітила нового бойфренда

11:45 10 жовтня 2021
Байкова і Патрік Керролл

Українська супермодель Аліна Байкова, яка розкрила раніше правду про роман з Ді Капріо, показала свого нового бойфренда. На кінопоказ фільму про Джеймса Бонда Аліна прийшла з американським бізнесменом та філантропом Патріком Керроллом, чия компанія «Carroll Organization» займається інвестиціями у сфері нерухомості. Про це пише «КП в Україні».

Спільні фото з Патріком Аліна опублікувала в Instаgram.

«На Джеймса Бонда зі своїм власним поміченим Джеймсом Бондом», — написала вона, маючи на увазі свою червону помаду на щоці Керролла.

Передплатники бурхливо відреагували на нового друга моделі. Миша Романова, Анна Седокова, Ольга Сумська, Міка Ньютон, Сніжана Онопко із захопленням прокоментували фото, поставили масу сердечок та лайків, а нового друга Аліни назвали абсолютно приголомшливим.

Як відомо, Аліні Байковій 32 роки. Вона закінчила школу у Кропивницькому й працювала у кафе. Дівчину побачила директор місцевого модельного агентства. Аліна почала кар'єру моделі в Китаї. Пізніше Байкова підкорила світові подіуми та стала музою будинку Dior. Крім моделингу, Байкова є куратором благодійних проєктів зірок та власницею флористичної студії Alina's Flower. Восени 2017 року про Аліну заговорили як про «дівчину» Леонардо Ді Капріо. Чутки у світових ЗМІ спровокували фотографії папараці, на яких модель йде поруч з актором.

Байкова працює не тільки закордоном. Вона бере участь і в рекламних фотосесіях українських брендів.

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