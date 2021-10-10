Ледь не пустила сльозу: Леся Нікітюк зізналася в коханні до відомого телеведучого

Леся Нікітюк — одна з найпопулярніших на українському телебаченні ведучих, при цьому, не дивлячись на популярність, їй вдається ретельно приховувати своє особисте життя. Більшість шанувальників знають з Instagram зірки, що у неї є коханий песик Рафік, і періодично з'являються незрозумілі «залицяльники», і на цьому все.

Але, схоже, Лесі Іванівні набридло приховувати свої секрети, і на зйомці одного з шоу вона вирішила розкрити всі карти.

Так, під час зйомок програми «Хто зверху» Сергій Притула попросив Лесю Нікітюк зізнатися в тому, що вона його любить. На подив усіх присутніх, телеведуча ледь не пустила сльозу і почала дуже зворушливу промову.

«Сергій Дмитрович, ти знаєш, я дуже довго мовчала про свої почуття. Ми так довго разом працюємо. У мене просто розривається серце на частини, коли я тебе бачу, у мене просто скаче тиск. Я довго мовчала. Я тебе люблю», — розповіла вона.

У свою чергу, Сергій Притула підтримав мову телеведучої і зізнався, що ці почуття є дуже взаємними.

«Леся, це дуже взаємно. Леся, моє серце велике і в ньому є місце і для тебе. Однак Леся, мені дуже шкода, що ти тягнула з цим так довго і цей час, що ми разом, а я знав, що ти закохалася в мене з першого погляду. Але я хочу, щоб ти знала, що нічого не втрачено», — заявив він.

У той же час читачі сторінки не дуже-то схильні довіряти відомим «приколістам» Притулі та Нікітюк. Багато пишуть, що це занадто добре, щоб бути правдою. Інші нагадують, що у Сергія є дружина, і що він націлився в політику, маючи намір очолити партію, що відкололася від «Голосу». Ще частина читачів вважають, що в своїй промові Притула заявив «Ніщо не втрачено, у мене є брат».

А більшість глядачів вважають, що такими трепетними словами колеги по шоу описали не романтичні почуття, а саме дружні, так як за роки спільної роботи встигли стати не тільки колегами, але і справжніми друзями.

Які ж почуття між телеведучими насправді, поки не відомо.

Як писали «ФАКТИ», раніше Леся Нікітюк стала справжньою «зіркою» на дні народження Притули.

Фото: Instagram/lesia_nikituk

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter