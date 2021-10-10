Ніяк не може вибрати: стало відомо про дорогий «фетиш» Ірини Білик

Відомий український хореограф і співак Дмитро Коляденко, який нещодавно відзначив ювілей, розповів журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна», як відправився на шопінг зі співачкою Іриною Білик під час поїздки до Великої Британії.

«Взуття багато у Ірини Білик. У моєї бойової подруги його, напевно, тисяча пар. Тому що в кожній країні світу ми купували взуття. І я пам'ятаю в Лондоні ми навіть купили в найдорожчому магазині „Harrods“ їй 5 пар чобіт. Вона не могла вибрати. Я кажу: „Ірина, давай купимо все“. І ми купили. У кожній країні, в кожному місті, навіть в Україні на гастролях після концертів ми заходимо в кращі магазини, і Іра там купує взуття. У неї такий фетиш», — сказав він.

Сам Коляденко зізнається, він теж обожнює взуття, але його колекція значно менша, ніж у Білик.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Білик вирішила розкрити деякі подробиці свого особистого життя. Зокрема, зірка відповіла на запитання шанувальників про те, чи не втомилася вона бути постійно самотньою. І, схоже, співачка хоче бачити біля себе постійного партнера.

Фото: kanalukraina.tv

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