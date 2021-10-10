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Шоу-бізнес

«Просто ідилія»: солістка KAZKA розповіла про стосунки з партнером по «Танцях» і про складнощі шоу

15:52 10 жовтня 2021
Олександра Заріцька юрій мішків

Солістка KAZKA Олександра Заріцька дала відверте інтерв'ю з приводу відносин із партнером по «Танцях з зірками» Юрієм Мєшковим. Після того, як Юрій відкрито зізнався у симпатії до Олександри, Заріцька погодилася, що у них з партнером повна гармонія. Про це солістка групи KAZKA розповіла в інтерв'ю Obozrevatel.

«У нас з партнером просто ідилія. Тим більше у нас немає часу на сварки і образи, ми все вирішуємо, як дорослі люди. Якщо щось когось не влаштовує — ми відкрито це обговорюємо. Думаю, що це дуже круто і не у всіх пар так», — зізналася Олександра.

Заріцька називає Юрія своєю опорою. «Найбільша моя велика підтримка — це мій партнер. Він зі мною проводить дуже багато часу і, правда, надає мені сил», — каже Олександра.

Пара Заріцької і Мєшкова в ході шоу вже потрапляла в зону ризику, але співачка готова працювати над помилками, хоч це і складно.

«Мені дуже складно дивитися свої відео, але я себе змушую і розбираю кожен крок. Також складно приймати себе в якихось нових, незвичних і не комфортних образах… Але я розумію, що роблю це заради шоу, тому прислухаюся до команди організаторів», — розповіла вона.

Нагадаємо, брати участь в «Танцях» Олександра Зарицька збиралася зі срібним призером шоу Олександром Прохоровим, але незадовго до старту проекту змінила партнера .

Фото kazka. band/instagram

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