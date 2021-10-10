26.26 / 26.45 30.25 / 30.58
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Пишу їм, що сподобалося»: Зеленський розповів, чи часто дивиться «Вечірній квартал»

20:59 10 жовтня 2021
зеленський

Президент Володимир Зеленський зізнався, що не дивлячись на свою високу посаду і поставлені задачі, все одно знаходить час стежити за творчістю Студії «Квартал 95». Про це голова держави розповів в програмі «Світське життя».

«З самого початку вони мене запитували, що я думаю, а я їм щось відповідав. На жаль, не кожен раз можу дозволити собі подивитися «Квартал», немає часу, скажу чесно. Але коли я щось дивлюся, я завжди їм пишу, що сподобалося, а що ні «, — поділився президент.

Розповів Зеленський і про те, що дочка Олександра не піде його шляхом і майбутнє своє не пов'язує зі сценою. Олександра Зеленська збирається вступати до українського вишу на спеціальність «Міжнародні відносини».

«Буде поступати в Україні. У нас є така домовленість. Думаю, на міжнародні відносини. Вона хоче займатися міжнародною економікою», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, актриса студії «Квартал 95» Олена Кравець розповідала, що через півроку на президентській посаді Зеленський все ще продовжував вичитувати жарти «Кварталу», а також писати в групах «кварталівців» в соцмережах. А в 2020 році Зеленський задекларував мільйонні роялті від «Кварталу 95».

Фото president.gov.ua

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

нерухомість

В Україні виросте на 20 відсотків податок на нерухомість: кому доведеться платити більше

пенсіонери

Надбавки до пенсії: кому і які передбачено доплати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.