«Пишу їм, що сподобалося»: Зеленський розповів, чи часто дивиться «Вечірній квартал»

Президент Володимир Зеленський зізнався, що не дивлячись на свою високу посаду і поставлені задачі, все одно знаходить час стежити за творчістю Студії «Квартал 95». Про це голова держави розповів в програмі «Світське життя».

«З самого початку вони мене запитували, що я думаю, а я їм щось відповідав. На жаль, не кожен раз можу дозволити собі подивитися «Квартал», немає часу, скажу чесно. Але коли я щось дивлюся, я завжди їм пишу, що сподобалося, а що ні «, — поділився президент.

Розповів Зеленський і про те, що дочка Олександра не піде його шляхом і майбутнє своє не пов'язує зі сценою. Олександра Зеленська збирається вступати до українського вишу на спеціальність «Міжнародні відносини».

«Буде поступати в Україні. У нас є така домовленість. Думаю, на міжнародні відносини. Вона хоче займатися міжнародною економікою», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, актриса студії «Квартал 95» Олена Кравець розповідала, що через півроку на президентській посаді Зеленський все ще продовжував вичитувати жарти «Кварталу», а також писати в групах «кварталівців» в соцмережах. А в 2020 році Зеленський задекларував мільйонні роялті від «Кварталу 95».

Фото president.gov.ua

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